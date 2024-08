Syrskyj zeichnete Fallschirmjäger aus, die in der Region Kursk kämpfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Kommando der Fallschirmjäger-Sturmtruppen gab nicht an, ob die Auszeichnung auf dem Territorium der Ukraine oder Russlands stattfand.

Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Ukraine, General Olexander Syrskyj, hat Fallschirmjäger ausgezeichnet, die in der Region Kursk in der Russischen Föderation kämpfen. Dies teilte das Kommando der Luftlandetruppen der Streitkräfte der Ukraine am Samstag, den 24. August mit.

Es wird angegeben, dass Syrskyj anlässlich des Unabhängigkeitstages staatliche Auszeichnungen und Abteilungsauszeichnungen an Soldaten mehrerer Brigaden verliehen hat.

In seiner Ansprache an die Fallschirmjäger wies er auf die wichtige Rolle hin, die die Brigaden der Luftlandetruppen der Streitkräfte der Ukraine bei der Durchführung von Angriffs- und Offensivoperationen gespielt haben, und betonte die Bedeutung der Operation Kursk für die Ukrainer und die internationale Gemeinschaft.

„Dank Ihnen wurden Tausende von Leben von Zivilisten in den Grenzgebieten gerettet“, sagte Syrskyj und dankte den Soldaten für ihren Dienst.

Das Kommando der Luftlandetruppen gab nicht an, ob die Auszeichnung auf dem Territorium Russlands oder der Ukraine stattfand.