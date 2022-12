Ein türkischer Staatsbürger hat versucht, Bernstein aus der Ukraine einzuführen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Ladung „Solar“-Steine wurde von Grenzschutzbeamten der Abteilung Ismajil zusammen mit Zollbeamten in einem Bus gefunden, der die Ukraine über den Fährkontrollpunkt Orlowka verließ. Das berichtet der Staatliche Grenzdienst der Ukraine.

Unverarbeitete Steine mit einem Gewicht von etwa 20 kg wurden von dem Fahrer, einem türkischen Staatsbürger, in einer Nische für Werkzeuge versteckt.

Bei Anzeichen für eine Straftat nach Artikel 240-1 des UCU Illegale Gewinnung, Verkauf, Kauf, Transfer, Versand, Transport, Verarbeitung von Bernstein, schickte der staatliche Grenzschutz einen Bericht an die Nationale Polizei. Die Bernsteine wurden in Erwartung einer gerichtlichen Entscheidung eingezogen.

Zuvor hatten Grenzschützer in Bukowina am Kontrollpunkt Porubnoe an der ukrainisch-rumänischen Grenze zusammen mit dem Zoll 58 Pakete mit Bernsteinprodukten eines türkischen Staatsbürgers gefunden.

