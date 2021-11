Tausend Hrywnja Selenskyj: Die Nationalbank der Ukraine schätzt die Auswirkungen auf die Wirtschaft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Zahlung von eintausend Hrywnja an geimpfte Ukrainer wird sich nicht wesentlich auf die Gesamtinflationsrate auswirken. Serhij Mykolaychuk, stellvertretender Gouverneur der Nationalbank, sagte dies in einem Blitzinterview mit Forbes Ukraine.

„Tausend Hrywnja sind nicht der Betrag, der die Verbrauchernachfrage wesentlich anregen könnte. Hinzu kommt, dass die Industrien, für die die Regierung diese Gelder erwartet, nicht ausgelastet sind. Es ist unwahrscheinlich, dass eine zusätzliche Nachfrage die Preise wesentlich erhöhen wird. Selbst wenn die Preise in den Bereichen Kultur und Sport um 5-10 % steigen, wird sich dies kaum auf die Gesamtinflation auswirken, da der Anteil dieser Dienstleistungen am Warenkorb der Verbraucher unbedeutend ist“, so Nikolajtschuk.

Die Zentralbank schätzt die Auswirkungen des 6-Milliarden-Hrywnja-Programms auf 0,1-0,2 Prozent des BIP im Laufe des Jahres.

„Wenn das Projekt jedoch dazu führt, dass auch nur 10 % der Bevölkerung zusätzlich geimpft werden, kann es als sehr wirksam angesehen werden, denn das Fehlen von Sperrungen kommt der Wirtschaft viel mehr zugute als der direkte fiskalische Anreiz des Staates“, fügte der Vertreter der Nationalbank der Ukraine hinzu.