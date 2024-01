Terroranschlag auf die Sitzung des Dorfrates in den Vorkarpaten: die Zahl der Opfer ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Menschen, die bei einem Terroranschlag auf eine Sitzung des Dorfrates von Keretskov in den Vorkarpaten getötet wurden, ist auf zwei gestiegen. Ein weiteres Opfer ist im Krankenhaus gestorben. Darüber berichtete am Montag, den 15. Januar, das Büro des Generalstaatsanwalts.

„Heute, am 15. Januar 2024, starb ein weiteres Opfer – ein 47-jähriger Abgeordneter des Dorfrats – an den Verletzungen, die er infolge der Explosion auf der Intensivstation erlitten hatte. Er arbeitete in Keretskovska OTG in der Position des Leiters des CNAP“, heißt es in der Nachricht.

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Strafverfahrens eine Reihe von laufenden Gutachten ernannt. Die endgültige rechtliche Einstufung der Handlungen des Bombenlegers wird nach deren Durchführung bestimmt werden.

Wir werden daran erinnern, dass am 15. Dezember in den Vorkarpaten im Gebäude des Keretsky Dorfes Ratsabgeordnete drei Granaten direkt während der Sitzung explodierten. Bei den Explosionen wurden 23 Menschen verletzt, darunter auch der Verdächtige. Die Opfer erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades.

Eines der Opfer der Granatenexplosion starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.