Tod von Kadetten des Staatlichen Katastrophenschutzes: Abteilungsleiter ordnete Demontage der Hülle an

Im Zusammenhang mit dem Tod von zwei Rettungskadetten in der Region Charkiw wurde der Leiter einer Abteilung der Nationalen Universität für Zivilschutz als verdächtig gemeldet. Dies teilte die regionale Staatsanwaltschaft am 12. Juni mit.

Den Ermittlungen zufolge starben zwei Rettungskadetten im Alter von 21 und 22 Jahren durch die Explosion einer 152-mm-Artilleriegranate in dem Wohnheim, in dem sie wohnten und studierten. Ein weiterer 20-jähriger Student wurde verletzt.

Es wurde festgestellt, dass der Abteilungsleiter eine Granate in das akademische Gebäude brachte und sie in einem der Zimmer, in denen sich die Kadetten aufhielten, zurückließ. Der Verdächtige forderte sie dann auf, die besagte Munition bis zum 6. Juni zu beseitigen. Die Studenten entgegneten, dass sie erst im dritten Studienjahr seien und nicht wüssten, wie man es richtig macht. Der Abteilungsleiter forderte sie jedoch auf, dies zwingend zu tun, da sie sonst nicht entlassen würden“, so die Staatsanwaltschaft.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Abteilungsleiter für die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und des Brandschutzes in den Klassenzimmern verantwortlich ist.

Er steht unter dem Verdacht der fahrlässigen Tötung von zwei Personen (Teil 2 des Artikels 119 des Strafgesetzbuches der Ukraine). Es wird geprüft, ob eine Präventivmaßnahme in Form einer Inhaftierung ohne Kaution verhängt werden kann.

Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, dass Studenten des dritten Studienjahres der Universität für Zivilschutz durch die Explosion einer Artilleriegranate für die SAU Pion ums Leben gekommen sind. Der Vorfall ereignete sich im Schulungsgebäude des Interregionalen Zentrums für humanitäre Minenräumung.

Der Minister für Notstandssituationen, Serhij Kruk, betonte, dass diejenigen, deren Handlungen zum Tod der Kadetten geführt haben, unabhängig von den Ergebnissen der offiziellen Untersuchung entlassen werden. Vier von ihnen sind bereits suspendiert worden.