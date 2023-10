Ein Tourist starb auf dem Berg Howerla in den Karpaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Tourist ist auf dem Berg Howerla in den Karpaten ums Leben gekommen, während ein weiterer gerettet werden konnte. Dies teilte die Hauptabteilung des staatlichen Rettungsdienstes der Ukraine in der Region Iwano-Frankiwsk am Sonntag, den 8. Oktober mit.

Am Morgen erhielt der Rettungsdienst die Nachricht, dass sich zwei Touristen während des Abstiegs auf der grünen Route vom Berg Howerla verirrt hatten und die Hilfe von Rettungskräften benötigten.

Am Nachmittag wurde einer der verlorenen Touristen auf der Howerla zwischen der blauen und der grünen Route gefunden, seine Retter begleiteten ihn zur Basis Zaroslyak.

Später wurde zwischen dem Howerla-Wasserfall und der blauen Route ein zweiter Tourist gefunden (ohne Lebenszeichen), die Retter führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch, jedoch ohne Erfolg. Die Retter transportierten die Leiche zum Fuß des Berges und übergaben sie der Polizei.