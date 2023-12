Die Trümmer von "Shahedin" beschädigten die Infrastruktur in Odessa und zwei Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Durch herabfallende Trümmer von abgeschossenen russischen Drohnen wurden Schäden an der Hafeninfrastruktur in der Stadt Odessa, an mehreren Gebäuden im Bezirk Razdelnyansky in der Region Odessa, an Lagerhäusern in der Region Cherson und an mehreren Gebäuden in der Region Dnipropetrowsk festgestellt. Dies teilten die Verteidigungskräfte des Südens und der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Serhij Lyssak mit.

„Die Trümmer der abgeschossenen Drohne haben technische Einrichtungen in der Hafeninfrastruktur von Odessa beschädigt, und im Gebiet Razdelnyansky haben Trümmer während des Abschusses auch ein inaktives Verwaltungsgebäude und ein Lager der eingemotteten Einrichtung beschädigt, das Feuer wurde umgehend gelöscht“, heißt es in den Verteidigungsstreitkräften.

Es wird auch berichtet, dass im Bezirk Beryslaw im Gebiet Cherson Lagerhallen beschädigt wurden, dort brach ein Feuer aus, das bereits gelöscht wurde. Es gab keine Todesopfer.

Nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, wurden im Bezirk Pawlohradski durch die Trümmer einer feindlichen Drohne ein landwirtschaftliches Gebäude und ein Getreidelader beschädigt. Und im Bezirk Dniprowskij fielen die Überreste einer russischen Drohne auf das Gelände eines nicht operativ tätigen Unternehmens. Ein einstöckiges Gebäude fing Feuer. Die Rettungskräfte löschten das Feuer.

Wir werden daran erinnern, dass die Truppen der Russischen Föderation in dieser Nacht die Ukraine mit 31 Schockdrohnen vom Typ „Shahed“ und zwei Raketen angegriffen haben. Die Luftstreitkräfte schossen 28 feindliche Drohnen und beide Raketen ab.