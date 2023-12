Trümmerteile von abgeschossenen russischen Raketen haben Häuser in der Region Kiew beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Kiew haben Trümmerteile von abgeschossenen russischen Raketen Privathäuser in mehreren Gemeinden beschädigt. Es wurden keine Treffer an kritischer Infrastruktur verzeichnet. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung (Regionale Militärverwaltung) Ruslan Kravchenko.

Ihm zufolge dauerte der Luftalarm mehr als 1,5 Stunden, in der Region arbeiteten aktiv Kräfte der Luftabwehr.

„Nach operativen Informationen, gibt es keine Opfer“, stellte Kravchenko fest.

Gleichzeitig sind in einigen Häusern in der Region Fenster herausgebrochen und Wände teilweise zerstört worden.

„Die Rettungsdienste sind bereits im Einsatz. Genauere Informationen über die Schäden – später“, informierte Kravchenko.

Er fügte hinzu, dass die operativen Dienste weiter daran arbeiten, die Folgen des morgendlichen Angriffs zu beseitigen.

Wir werden daran erinnern, dass in Kiew und der Region Kiew am Morgen des 8. Dezember Explosionen zu hören waren.

Die russischen Streitkräfte griffen Kiew von den Boards der strategischen Flugzeuge Tu-95MS aus an. Die Luftverteidigungskräfte zerstörten alle Raketen, die beim Anflug auf die Hauptstadt flogen.