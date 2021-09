Tragödie von Babi Yar: Ukraine gedenkt der Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine gedenkt am 29. und 30. September der Opfer von Babi Yar. Vor 80 Jahren ereignete sich in Kiew eine der größten Tragödien der ukrainischen Geschichte während des Zweiten Weltkriegs. h2. Geschichte Ende September 1941 führten die Nazis eine Massenexekution der jüdischen Bevölkerung der Stadt im Trakt von Babi Jar durch. Am 27. und 28. September wurden in Kiew fast zweitausend Zettel an Hauswänden, Zäunen und Masten angebracht, auf denen in ukrainischer, russischer und deutscher Sprache zu lesen war: „Alle Juden in Kiew und Umgebung müssen sich am Montag, dem 29. September 1941, um 8.00 Uhr morgens an der Ecke der Straßen Melnikowa und Degtjarew (in der Nähe des Friedhofs) einfinden. Nehmen Sie Ihre Dokumente, Geld, Wertsachen, warme Kleidung, Unterwäsche usw. mit. Jeder Jude, der diesen Befehl nicht befolgt und anderswo angetroffen wird, wird erschossen. Jeder Bürger, der in die zurückgelassenen Wohnungen eindringt und sich seine Habseligkeiten aneignet, wird erschossen.

Foto: wikipedia.org Ankündigung durch das deutsche Kommando Die meisten Menschen, die kamen, waren Frauen, Kinder und ältere Menschen (die erwachsene männliche Bevölkerung wurde zur Armee eingezogen). Neben den Juden gab es auch Menschen anderer Nationalitäten aus internationalen Familien.

Am Ende der Straße befand sich ein Kontrollpunkt, hinter dem sich ein Büro des Beamten befand. Einer nach dem anderen wurden 30-40 Personen hinter den Kontrollpunkt gebracht. Dort wurden ihnen ihre Habseligkeiten abgenommen und sie wurden gezwungen, sich auszuziehen.

Die Menschen wurden dann in die Gänge der Böschung am Rande einer 20-25 Meter tiefen Schlucht getrieben, mit einem Maschinengewehrschützen am Rande. Nachdem der Graben mit 2-3 Schichten von Leichen gefüllt war, wurden sie mit Erde bedeckt.

„Es war ein Fließband, das keinen Unterschied zwischen Männern, Frauen und Kindern machte. Kinder wurden bei ihren Müttern gelassen und mit ihnen erschossen… In der Grube sah ich Leichen in drei Reihen liegen, jede etwa 60 Meter breit. Ich konnte nicht sehen, wie viele Schichten übereinander lagen… Es kamen immer mehr Menschenmassen aus der Stadt, die nichts zu ahnen schienen und glaubten, sie würden einfach umgesiedelt“, so die Aussage von Hefer, einem Chauffeur der Wehrmacht.

Foto: wikipedia.org Babi Yar, Sortieren der Habseligkeiten der Toten Innerhalb von zwei Tagen wurden mehr als 34.000 Menschen in den Schluchten von Babi Yar erschossen. Die Zahl ist ein Näherungswert, da kleine Kinder, die mit ihren Eltern starben, nicht berücksichtigt sind.

Die Massenerschießungen im Trakt und im nahe gelegenen Konzentrationslager Syrets wurden jeden Dienstag und Freitag fortgesetzt, bis Kiew befreit wurde, also 103 Wochen lang.

Neben den Juden vernichteten die Nazis auch Roma, sowjetische Kriegsgefangene und Mitglieder der ukrainischen Nationalbewegung.

Nach verschiedenen Schätzungen wurden in Babij Jar zwischen 1941 und 1943 zwischen 70.000 und 200.000 Menschen erschossen. h2. 80. Jahrestag der Tragödie von Babi Yar in der Ukraine Im Mai 2021 wurde in der Holocaust-Gedenkstätte Babi Yar eine symbolische Synagoge eröffnet. Das Mahnmal mit dem Namen „Ein Ort der Besinnung“ ist eine 11 Meter hohe Holzkonstruktion in Form eines Buches mit Mustern und Gebeten, die an die Malereien alter Synagogen in der Westukraine erinnern, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Am Mittwoch, dem 29. September, gedachte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski der Opfer von Babij Jar.

„Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, insbesondere an die Tragödie von Babi Jar und den Holocaust, zu bewahren, ist unsere Pflicht gegenüber künftigen Generationen. Das Andenken an alle Verstorbenen zu ehren, ist unsere Pflicht gegenüber den vergangenen Generationen. Und ab 2019 tun wir alles, was wir können, um Babi Jar von einem Ort des Vergessens in einen Ort des Gedenkens zu verwandeln. Ein würdiger Ort, um der Hunderttausenden von Opfern zu gedenken, die in den Jahren 1941-1943 getötet wurden“, sagte das Staatsoberhaupt.

Anlässlich des 80. Jahrestages der Tragödie von Babi Jar wurde in ukrainischen Schulen eine nationale Unterrichtsstunde abgehalten.

Babi Yar: SBU öffnet Archive