Ein Traktorfahrer hat sich auf einer russischen Mine in der Region Cherson in die Luft gesprengt

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein 34-jähriger Traktorfahrer wurde auf einem Feld in der Nähe des Dorfes Mirolyubovka von einer Mine in die Luft gesprengt. Er erlitt eine Prellung, eine Explosion und Schädel-Hirn-Verletzungen.

In der Region Cherson wurde durch die Detonation von russischem Sprengstoff ein Landwirt verletzt. Darüber berichtete am Donnerstag, den 8. August, der Pressedienst der Militärverwaltung der Region Cherson.

„Auf dem Feld, in der Nähe des Dorfes Mirolyubovka, explodierte ein 34-jähriger Traktorfahrer auf einer Mine. Er erlitt Prellungen, Explosionen und Schädel-Hirn-Verletzungen. Das Opfer wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht“, heißt es in dem Bericht.

Die Militärverwaltung der Region Cherson erinnert daran, dass es sicher ist, nur auf den von den Pionieren untersuchten Flächen zu arbeiten und im Falle der Entdeckung verdächtiger Objekte sofort die Polizei oder die Rettungskräfte zu verständigen.