Trump hätte den Besuch von Selenskyj absagen können, aber Macron hat interveniert, Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington sollte von Donald Trump abgesagt werden. Doch der französische Präsident Emmanuel Macron konnte ihn umstimmen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf BFMTV.

Der Publikation zufolge „wurde das Treffen beinahe abgesagt“.

„Der Besuch von Wolodymyr Selenskyj in Washington am Freitag, den 28. Februar, wurde von den Amerikanern abgesagt, aber schließlich nach einem Anruf von Emmanuel Macron bestätigt“, schreiben die Journalisten von BFMTV unter Berufung auf eine diplomatische Quelle.

Dem Artikel zufolge hatte Selenskyj am Mittwoch, den 26. Februar, eine Nachricht von der US-Regierung erhalten, in der er aufgefordert wurde, nicht in die USA zu reisen, um sich mit Donald Trump zu treffen.

„Daraufhin rief Wolodymyr Selenskyj Emmanuel Macron an, der seinerseits Donald Trump kontaktierte und ihn bat, seinen Kollegen zu empfangen, und hinzufügte, dass er für ihn bürgen würde“, berichten französische Journalisten.

Daraufhin stimmte Donald Trump zu und gab am Mittwoch, den 26. Februar, bekannt, dass er Selenskyj im Weißen Haus empfangen werde.

Treffen zwischen Selenskyj und Trump

Die Präsidenten der Ukraine und der Vereinigten Staaten, Wolodymyr Selenskyj und Donald Trump, werden sich am Freitag, den 28. Februar, treffen. Es wird erwartet, dass Selenskyj und Trump ein Rahmenabkommen über den Abbau von „Seltenen Erden“ unterzeichnen.