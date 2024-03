Trump hat seine Kaution in einem Betrugsverfahren herabgesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Berufungsgericht in New York stimmte zu, die Kaution für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in dem zivilrechtlichen Betrugsverfahren von 454 Millionen auf 175 Millionen Dollar zu reduzieren. Dies berichtet die New York Times.

Das Gericht beschloss, den Kautionsbetrag für Trump zu senken und gab ihm 10 Tage Zeit, eine Geldstrafe in dieser Höhe zu zahlen oder Mittel für die Kaution aufzubringen.

Die Entscheidung des Fünf-Richter-Gremiums war ein unerwarteter Sieg für Trump und wendete ein mögliches „finanzielles Desaster“ für ihn ab. Wären die Anträge in vollem Umfang abgelehnt worden, hätte Trump riskiert, die Kontrolle über einen Teil seines Vermögens zu verlieren, wenn er den erforderlichen Betrag nicht aufbringt. Die Frist lief am 25. März, also heute, ab.

Das Berufungsgericht hat auch die meisten der gegen Trump und sein Familienunternehmen verhängten Beschränkungen ausgesetzt.

Erinnern Sie sich, das Gericht von New York hat Donald Trump in einem Fall von zivilrechtlichem Betrug für schuldig befunden und muss nun 354,9 Millionen Dollar plus Zinsen zahlen.