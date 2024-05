In Tscherkassy wurden Explosionsgeräusche gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russischen Invasoren haben erneut einen Angriff auf die Ukraine gestartet, indem sie Shahed-Kamikaze-Drohnen aus südlicher Richtung abfeuerten.

In Tscherkassy geben Augenzeugen an, dass sie die Geräusche von Explosionen gehört haben. Überwachungskanäle berichten am Dienstag, den 21. Mai, dass die Explosionen im Bezirk Tscherkassy stattgefunden haben.

Nach vorläufigen Informationen ist die Luftabwehr im Einsatz.

Inzwischen weist das Militär darauf hin, dass der Feind mehrere Gruppen von Drohnen aus dem Süden abgeschossen hat.

Im Moment fixiert BPLA: Gebiet Kirowohrad – Gebiet Tscherkassy; Gebiet Dnipropetrowsk – Krywyj Rih/rn; Schwarzes Meer – Gebiet Odessa (Ismajil/r).

Das Militär weist darauf hin, dass die Drohnen ihre Richtung ändern können und bittet darum, den Alarm nicht zu ignorieren, sondern in Schutzräumen zu bleiben.

Bisher ist der Alarm in sieben Regionen ausgelöst worden.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen am Sonntag den Ort der Sommerferien in der Gemeinde Malodanilivska im Gebiet Charkiw angegriffen haben. Es ist von 28 Opfern die Rede.