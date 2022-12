Die Ukraine hat 27 Tausend Tonnen Weizen nach Algerien verschifft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Donnerstag, den 1. Dezember, haben die großen Häfen von Odessa im Rahmen der „Getreideinitiative“ 126 Tausend Tonnen Getreide verschifft, darunter 27 Tausend Tonnen für Algerien, das unter einer Nahrungsmittelkrise leidet. Dies berichtete die Verwaltung der Seehäfen der Ukraine in Facebook.

„Heute verließ eine Karawane von drei Schiffen die Häfen von Odessa, die 126 Tausend Tonnen landwirtschaftlicher Produkte nach Afrika, Asien und Europa liefern werden. Unter ihnen ist der Massengutfrachter Golden Arsenal mit ukrainischem Weizen für Algerien“, – klärte das Staatsunternehmen auf.

Es wird darauf hingewiesen, dass in den Häfen, die an dem „Getreidegeschäft“ beteiligt sind, 22 Schiffe in Bearbeitung sind, die mit 767 Tausend Tonnen ukrainischer Agrarprodukte beladen sind.