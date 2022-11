Die Ukraine beginnt mit der Evakuierung aus zwei südlichen Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die ukrainischen Behörden haben bereits mit der freiwilligen Evakuierung aus den besetzten Gebieten der Regionen Cherson und Mykolajiw begonnen. Dies erklärte die stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für die Wiedereingliederung der vorübergehend besetzten Gebiete, Iryna Wereschtschuk, berichtet Ukrinform am Samstag, den 19. November.

„Die freiwillige Evakuierung aus den enteigneten Gebieten im Süden der Ukraine hat bereits begonnen, und der Staat übernimmt alle Kosten und die Verantwortung für diesen Prozess. Das heißt, wir sprechen davon, dass jeder nach Belieben in sicherere Regionen ausreisen kann und der Staat für den Transport, die Unterbringung, die medizinische Versorgung usw. sorgt“, sagte Wereschtschuk.

Ihr zufolge geht es vor allem um gefährdete Kategorien von Bürgern.

„Unsere Aufgabe ist es, alle zu erreichen und ihnen anzubieten, über Mykolajiw oder Krywyj Rih in die westlichen Regionen zu gehen. Wir haben die Mittel dafür, wir haben das Verständnis und vor allem die Erfahrung. Denn wir haben dies bereits in der Region Charkiw und in der Region Donezk getan“, so der Beamte.

Der Leiter der staatlichen Verwaltung der Region Mykolajiw, Witali Kim, erklärte, dass die enteigneten Siedlungen der Region Listen derjenigen erstellen, die evakuiert werden wollen.

In Mykolajiw gibt es einen Transitpunkt, an dem die Menschen eine Woche lang bleiben können, bevor sie die Stadt verlassen. Von dort aus werden sie auf Anfrage in verschiedene Regionen der Ukraine geschickt, wo Plätze für sie vorbereitet wurden.

Zuvor hatte der Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Cherson, Jaroslaw Januschewitsch, die Bewohner der befreiten Gebiete der Region zur Evakuierung aufgefordert. Ihm zufolge ist dies auf die hohe Bedrohung durch den Beschuss der Russischen Föderation und die schwere Zerstörung der Infrastruktur in der Region zurückzuführen…