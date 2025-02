Ukraine bereitet Gespräche mit Partnern vor - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine bereitet aktiv Treffen, Vereinbarungen und Verhandlungen mit Partnern vor. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in der abendlichen Videobotschaft am 25. Februar.

„Es wird weitere Entscheidungen geben. Jetzt bereiten wir sie aktiv vor: Treffen, Abkommen, Verhandlungen. Die Ukraine muss stark sein, damit die Diplomatie aufgrund dieser Stärke funktioniert. Es gibt bereits eine Menge Diplomatie, und die Ereignisse werden sich nur noch beschleunigen“, sagte der Staatschef.

Ihm zufolge sind insbesondere einige Formate mit Partnern in Vorbereitung. Außerdem hat das Team bereits damit begonnen, die von den Partnern auf dem Gipfel zur Unterstützung der Ukraine in Kiew gemachten Zusagen umzusetzen.

„Unser Team hat bereits mit der Arbeit an den Versprechen begonnen, die die Partner gestern in Kiew auf dem Gipfel zur Unterstützung der Ukraine gegeben haben. Mehr als 40 Teilnehmer des Gipfels online und offline: Staatsoberhäupter, andere Vertreter von Staaten, internationale Organisationen. Ein separates Treffen im Format mit den baltischen und nordischen Staaten, auch ein Treffen der Führer der Gruppe der Sieben“, sagte Selenskyj.

Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj heute mit dem neuen belgischen Ministerpräsident Bart de Wever gesprochen hat. Sie sprachen über die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte und koordinierten weitere Kontakte.