Die Ukraine beschlagnahmt die russischen Anteile an Saporischschstal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Behörden werden die russischen Anteile am Hüttenwerk Saporischschstal beschlagnahmen. Dies kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag, den 12. Mai, im Telegram an.

„Heute haben wir einen Sanktionstag. Es gibt mehrere Sanktionspakete, die entsprechenden Dekrete wurden unterzeichnet. Das erste Sanktionspaket betrifft Zaporizhstal. Mit seinem Dekret verhängte er restriktive Maßnahmen gegen 41 Personen – 13 natürliche und 28 juristische Personen -, durch die Russland die Kontrolle über das Unternehmen aufrechterhielt und damit unserer Wirtschaft schadete“, schrieb das Staatsoberhaupt.

Laut Selenskyj ist das Verfahren zur Beschlagnahmung des russischen Anteils an dem Unternehmen eingeleitet, und es wird für die Ukraine und die Ukrainer in den kommenden Jahren…