Die Ukraine hat mit dem Export der neuen Ernte auf dem Seeweg begonnen

Das Getreide der neuen Ernte wird bereits von den Häfen in Odessa aus ins Ausland verschifft, sagte ein Vertreter der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, am Montag, den 26. September.

„Die Intensität der Agrarexporte aus der Ukraine nimmt weiter zu, vor allem über die Häfen des Großraums Odessa. Vergleicht man die Warenausfuhr im laufenden Jahr, so wurden in anderthalb Monaten mehr Waren ins Ausland exportiert als in sechs Monaten auf der Schiene und auf dem Wasserweg. Und heute verlässt ein weiterer Massengutfrachter mit Getreide den Hafen von Odessa, neun weitere Schiffe werden derzeit von Spezialisten des Gemeinsamen Koordinationszentrums getestet“, sagte Bratschuk.

Er wies darauf hin, dass das Umschlagsvolumen von Getreide aus der Vorkriegszeit in naher Zukunft wohl nicht erreicht werden kann.

Bratschuk sagte auch, dass die Landwirte jetzt Buchweizen, Sonnenblumen und Hirse ernten und säen.

Seit der Eröffnung des Getreidekorridors haben insgesamt 222 Schiffe mit Lebensmitteln für asiatische, europäische und afrikanische Länder ukrainische Häfen verlassen. 4,9 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Erzeugnisse wurden exportiert.