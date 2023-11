Die Ukraine hat einen weiteren Angriff der Schahidin abgewehrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Freitagabend, den 10. November, wurde in mehreren Regionen der Ukraine ein Luftalarm ausgerufen. Die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine warnte vor einem russischen Shahed-Drohnenangriff.

Insbesondere wurde die Bewegung russischer Drohnen aus der Region Cherson in Richtung der Region Mykolajiw, aus der Region Charkiw in Richtung der Region Poltawa sowie aus den Gewässern des Schwarzen Meeres in Richtung der Region Odessa (Tschernomorsk) festgestellt.

In Kiew war eine Reihe von Explosionen zu hören. Örtliche Behörden sagten, die Luftverteidigung sagte.

„Die Luftabwehrkräfte sind am Rande der Hauptstadt im Einsatz!“ – bemerkte der Leiter der KMVA – Sergej Popko.

„Die Bewegung feindlicher unbemannter Flugzeuge wurde registriert! In der Region ist die Luftabwehr tätig. Beachten Sie die Informationshygiene – fotografieren und filmen Sie nicht die Arbeit unserer Verteidiger“, schrieb die Kiewer Regionale Militärverwaltung.

Auch der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Charkiw, Oleh Synjehubow, sagte, dass die Luftverteidigung in der Region an Schächten arbeitet.

Bereits nach 23 Stunden berichteten Überwachungsgruppen, dass vorläufige feindliche unbemannte Luftfahrzeuge nur am Himmel der Region Odessa verblieben. Es wurde auch festgestellt, dass es infolge des feindlichen Angriffs Ankünfte gab, aber ohne Details.