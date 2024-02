Die Ukraine erhöht die Stromexporte nach Europa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat eine stabile Situation im Energiesystem. Dies hat es möglich gemacht, die Stromexporte nach Europa zu erhöhen, sagte Ukrenergo am Donnerstag, den 8. Februar.

„Die Exporte werden heute während der Nacht- und Tagesstunden in die Slowakei, nach Polen, Rumänien und Moldawien durchgeführt. Das Gesamtvolumen beträgt 1859 MWh, mit einer maximalen Kapazität von bis zu 210 MW in einigen Stunden“, so der Bericht.

Gleichzeitig werden in den Nachmittags- und Abendstunden Stromimporte aus der Slowakei, Rumänien und Moldawien mit einem Gesamtvolumen von 7274 MWh und mit einer maximalen Kapazität in einigen Stunden bis zu 847 MW getätigt.

Es wird auch berichtet, dass heute in den ukrainischen Wärmekraftwerken die Notreparaturperiode eines Kraftwerksblocks verlängert wurde und in zwei anderen Kraftwerken die Periode der laufenden Reparaturen verlängert wurde. In den Kernkraftwerken wurde die Kapazität von zwei Kraftwerksblöcken für Reparaturarbeiten reduziert.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine am 5. Februar die Stromexporte wieder aufgenommen hat. Zu diesem Zeitpunkt wurden 230 MWh nach Moldawien geliefert, mit einer maximalen Leistung von bis zu 65 MW in einigen Stunden.

Es wurde berichtet, dass der Stromüberschuss aufgrund der Erwärmung, des geringeren Verbrauchs sowie des Betriebs von Kraftwerken mit erneuerbaren Energiequellen entstanden ist.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Industrie ihren Stromverbrauch stark erhöht hat. Dies trug zum Gesamtwachstum der ukrainischen Wirtschaft bei.