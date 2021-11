Ukraine führt Energiespeichersysteme ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Rada hat in erster Lesung den Gesetzentwurf Nr. 5436-d gebilligt, der den Einsatz von Energiespeichersystemen in der Ukraine vorsieht. Der Beschluss wurde während der Parlamentssitzung am Dienstag, 16. November, gefasst.

Laut der Erläuterung besteht das Ziel von Energiespeichersystemen darin, die Stromerzeugung zu optimieren, indem der Lastplan sowohl des Kraftwerks als auch der Strominfrastruktur ausgeglichen wird.

Energiespeichersysteme tragen dazu bei, den zuverlässigen Betrieb des gesamten Energiesystems aufrechtzuerhalten. Mit ihrer Hilfe ist es einfacher, Anlagen der „grünen“ Stromerzeugung in das Energiesystem der Ukraine zu integrieren und die Zuverlässigkeit der Einhaltung des geplanten Zeitplans für die Stromeinspeisung in das Netz zu gewährleisten.

Nach Angaben des Vorsitzenden des Ausschusses für Energie, Wohnungsbau und kommunale Dienstleistungen der Werchowna Rada, Andrij Herus, erhalten die Erzeuger nun auch dann eine Vergütung im Rahmen des „grünen“ Tarifs, wenn die Stromerzeugung aus Wind- oder Sonnenenergie begrenzt ist.

„Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir in unserem Land mit der Energiespeicherung beginnen, denn sie ermöglicht die Speicherung und Erzeugung von Strom in Spitzenzeiten, nämlich morgens und abends“, betonte Herus.

Laut Jurij Kameltschuk, einem Mitglied des Profilkomitees, werden die Energiespeicher in der Lage sein, einzelne Häuser und sogar ganze Stadtviertel mit Strom zu versorgen. Die Energie für sie kann sowohl aus klassischen als auch aus erneuerbaren Energiequellen stammen…