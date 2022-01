Die Ukraine hat die Flüsse für Aggressorstaaten geschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 1. Januar trat in der Ukraine das Gesetz über die Binnenschifffahrt in Kraft, das Schiffen der Aggressorstaaten den Zugang zu Binnengewässern untersagt. Der Wortlaut des Gesetzes ist auf der Website der Werchowna Rada veröffentlicht.

„Transport in der Küstenschifffahrt zwischen Flusshäfen … können von ukrainischen Schiffen oder ausländischen Schiffen durchgeführt werden, deren Eigentümer im Hoheitsgebiet der Ukraine registrierte Wirtschaftssubjekte sind, mit Ausnahme von Schiffen unter der Flagge des Aggressorstaates, Schiffen, deren Eigentümer… Bürger des Staates sind, den die Ukraine als Aggressor- oder Besatzungsstaat anerkennt“, heißt es in dem Gesetz.

Das Gesetz legt die rechtlichen, wirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätze für die Funktionsweise der Binnenschifffahrt fest und zielt darauf ab, günstige Bedingungen für ihre Entwicklung zu schaffen und die Bedürfnisse der Bürger nach einem erschwinglichen, hochwertigen und sicheren Transport zu erfüllen.

Das Gesetz wurde am 3. Dezember 2020 von der Werchowna Rada verabschiedet und wird am 1. Januar 2022 in Kraft treten.