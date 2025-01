Die Ukraine hat ihre Militärstrategie für dieses Jahr vorgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Strategie sieht eine Stabilisierung der Frontlinie und eine Stärkung der Verteidigungskapazitäten der Ukraine vor, sagte Rustem Umjerow.

Die ukrainische Seite hat ihre Militärstrategie für das Jahr 2025 während des 25. Treffens der ukrainischen Verteidigungskontaktgruppe auf der Airbase Ramstein in Deutschland am Donnerstag vorgestellt. Dies teilte Verteidigungsminister Rustem Umjerow am Freitag, den 10. Januar auf Facebook mit.

Ihm zufolge umreißt die Strategie vier Prioritäten:

stabilisierung der Frontlinie; Stärkung der ukrainischen Verteidigungskapazitäten; verstärkter Schutz des Himmels und der Seewege; eine asymmetrische Antwort auf die Versuche des Aggressors, einen Größenvorteil zu erlangen.

Umjerow sagte, dies sei eines der wichtigsten Treffen im Rahmen des Ramstein-Formats, das eine weitere Etappe bei der Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine darstelle. Er erinnerte daran, dass während des Treffens Roadmaps für die Entwicklung der ukrainischen Verteidigungskräfte bis 2027 verabschiedet wurden.

„Wir haben eine neue Ebene der Zusammenarbeit erreicht: Neben der Deckung des unmittelbaren Kriegsbedarfs werden wir auch am Aufbau der langfristigen Fähigkeiten unserer Armee arbeiten“, sagte der Minister.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj das bevorstehende Treffen im Ramstein-Format angekündigt. Ihm zufolge steht eine Fortsetzung der Arbeit dieses Formats nicht zur Debatte, da es bereits eine Vereinbarung über ein Treffen im Februar gibt.