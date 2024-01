Die Ukraine hat ihren Teil des Aktionsplans zur Entsperrung der Grenze erfüllt - Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat ihren Teil des mit der polnischen Regierung vereinbarten Aktionsplans zur Entsperrung der Grenze zur Ukraine durch polnische Fluggesellschaften erfüllt. Nun erwartet Kiew weitere Schritte von der polnischen Seite. Darüber sagte am Sonntag, den 7. Januar, der stellvertretende Minister für die Entwicklung von Gemeinden, Gebieten und Infrastruktur Serhij Derkach in der Sendung des TV-Marathon.

Er betonte, dass die neue polnische Regierung an einer Beendigung des Konflikts interessiert ist und versucht, das Problem der Grenzsperrung so schnell wie möglich zu lösen.

Gleichzeitig, so der Beamte, sei die Forderung der polnischen Spediteure, das Abkommen über die Liberalisierung des Transports aus der Ukraine zu kündigen, nicht zu erfüllen.

„Dies wird von der EU und den polnischen Behörden bestätigt“, sagte Derkach.

Der Beamte fügte hinzu, dass polnische Spediteure manipulieren und in die Irre führen, indem sie sagen, dass die Aufhebung der Genehmigungen für die Ukraine angeblich den polnischen Markt „getötet“ habe.

„Die Zahl der bilateralen Verkehre polnischer Fluggesellschaften ist seit dem Beginn der umfassenden Invasion der Russischen Föderation in der Ukraine um nur 5% zurückgegangen“, betonte Derkach.

Wir erinnern daran, dass die polnische Regierung am 6. Januar ein Abkommen mit den Landwirten unterzeichnet hat, um die Blockade des Grenzübergangs zur Ukraine am Grenzübergang Medika – Schegini zu beenden, die die polnischen Landwirte nach einer Unterbrechung am 4. Januar wieder aufgenommen haben. Der Minister für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Czeslaw Seckerski, versprach, alle Forderungen der Bauern zu erfüllen.