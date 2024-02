Die Ukraine hat im Jahr 2023 legal 40 Tonnen Bernstein gefördert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im vergangenen Jahr erreichte das Volumen der legalen Gewinnung von Bernstein in der Ukraine 39,2 Tonnen, das ist 15 Mal mehr als 2019, vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Legalisierung der Gewinnung. Dies teilte der staatliche Dienst für Geologie und Untergrund der Ukraine mit.

Im Jahr 2023 wurden also in der Ukraine mit Sondergenehmigungen 39 256,25 kg Bernstein gefördert. Für die Nutzung des Bernsteinuntergrunds wurden im vergangenen Jahr 35,4 Millionen Hrywnja Miete gezahlt, von denen 30% in die Haushalte der Gebietskörperschaften flossen.

Im Zeitraum 2020-2023 wurden in den Regionen Riwne und Schytomyr 90 Baugrundstücke mit einer Gesamtfläche von 3,8 Tausend Hektar für 144,7 Millionen Hrywnja verkauft.

Der größte legale Produzent von Bernstein war im vergangenen Jahr das kommunale Unternehmen Wolhynienpryrodresurs, das 14.667,27 kg Bernstein gewann.