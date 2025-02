Ein Unternehmen aus Schytomyr lieferte Gaskessel für den Bedarf des russischen Verteidigungsministeriums

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der ukrainische Sicherheitsdienst hat ein System ausgehebelt, in dessen Rahmen ein Unternehmen aus Schytomyr Gaskessel für den Bedarf des russischen Verteidigungsministeriums geliefert hat, berichtet der Pressedienst der Agentur. „Es wurde festgestellt, dass ein ukrainischer Hersteller seit Mai 2022 heimlich Produkte an russische Unternehmen verkauft hat, die mit russischen Regierungsstellen zusammenarbeiten. Zu den Hauptkunden des ukrainischen Unternehmens gehörte ein Unternehmen in Kursk, das Heizungssysteme für Militärsanatorien im Aggressorland lieferte“, heißt es in der Erklärung. Laut der Erklärung hat das Unternehmen aus Schytomyr die Produkte zunächst bezahlt. Danach wurden die Produkte unter den Angaben ausländischer Unternehmen neu verpackt und an ein kontrolliertes Unternehmen in Weißrussland und von dort aus nach Russland reexportiert. Seit Mai 2022 hat das Unternehmen Produkte im Wert von 65 Millionen Hrywnja nach Russland geliefert. „Die Ermittler des SBU haben dem Leiter der Verkaufsabteilung des Unternehmens in Schytomyr eine Mitteilung über den Verdacht der Unterstützung des Aggressorstaates zugestellt. Der Täter befindet sich in Haft, ohne das Recht auf Freilassung auf Kaution. Ihm drohen bis zu 12 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahmung des Vermögens“, fügte der SBU hinzu.