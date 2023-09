Die Ukraine kann Steuerhinterzieher mit gekauften Zertifikaten ausliefern - MP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Auslieferung von Männern, die die Ukraine verlassen haben, um Zertifikate der Militärmedizinischen Kommission zu kaufen, ist rechtlich möglich. Dies berichtete der Vertreter des Präsidenten in der Werchowna Rada, Mitglied des parlamentarischen Ausschusses für nationale Sicherheit, Verteidigung und Nachrichtendienste, Fjodor Venislawski.

„Ein solcher Mechanismus ist möglich, wenn eine Person ein Zertifikat gekauft hat, wenn sie auf der Grundlage falscher Dokumente illegal die Staatsgrenze überschritten hat. Hier stellt sich bereits die Frage an die Strafverfolgungsbehörden, wie sie die Produktion schnell registrieren, um einen Verdacht zu melden“, sagte der Abgeordnete.

Wenislawskyj wies darauf hin, dass für die Auslieferung eines ukrainischen Bürgers aus dem Hoheitsgebiet anderer Staaten ein Strafverfahren registriert werden muss und eine bestimmte Person den Status eines Verdächtigen in einer Straftat erhalten muss.

Der Vertreter des Präsidenten in der Werchowna Rada betonte, dass die Verwendung von gekauften Bescheinigungen der militärmedizinischen Kommission über die Untauglichkeit die Verwendung falscher Dokumente sei, was an sich schon ein Verbrechen sei.

Zuvor hatte Venislavskyi erklärt, dass die Ukraine möglicherweise 30+ Studenten mobilisieren wird. Insbesondere hat der Abgeordnete einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Rechts auf Aufschub der Mobilisierung für Studenten, die eine zweite oder dritte Ausbildung absolvieren, eingereicht. Dies wird für Männer über 30 Jahre gelten.