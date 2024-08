Die Ukraine hat die notwendigen Stimmen zur Umstrukturierung ihrer Eurobonds erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine und Ukravtodor planen, eine separate Bekanntmachung zu veröffentlichen, in der der Gesamtnennbetrag der neuen Wertpapiere bestätigt wird.

Der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmyhal sagte auf seinem Telegram-Kanal, dass mehr als 95 Prozent der ukrainischen Eurobond-Inhaber den Vorschlag zur Umstrukturierung der Schulden unterstützt haben, der vom Finanzministerium in Zusammenarbeit mit dem Komitee der Eurobond-Inhaber ausgearbeitet wurde.

„Diese Entscheidung wird in den nächsten drei Jahren 11,4 Milliarden Dollar für den Schuldendienst einsparen, was unseren Haushalt stärken und es uns ermöglichen wird, die Verteidigung besser zu finanzieren“, berichtete er.

Gleichzeitig teilte das ukrainische Finanzministerium am Mittwoch, den 28. August, in einer Erklärung an die Londoner Börse mit, dass die Ukraine und Ukravtodor die erforderlichen Stimmen der Inhaber ihrer Eurobonds im Wert von rund 23 Milliarden Dollar zu ihrer Umstrukturierung zu den zuvor mit dem Gläubigerausschuss vereinbarten Bedingungen erhalten haben.

Die auf Euro lautenden Anleihen werden in neue, auf Dollar lautende Eurobonds zu einem Kurs von 0,8959 EUR/$1 umgetauscht.

Das Finanzministerium geht davon aus, dass die Abwicklung wie erwartet am 30. August stattfinden wird.

Der Handel mit den bestehenden Anleihen der Inhaber, die nicht an der Einladung teilgenommen haben, wird am 28. August 2024 in den Clearingsystemen eingestellt, damit der obligatorische Umtausch in Kraft treten kann.

„Die Ukraine und Ukravtodor planen, eine separate Bekanntmachung zu veröffentlichen, in der der Gesamtnennbetrag der neuen Wertpapiere, die von der Ukraine am Abwicklungstag zu liefern sind, bestätigt wird“, heißt es in der Erklärung.