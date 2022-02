Die Ukraine, Polen und Großbritannien haben eine neue Allianz gegründet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Außenminister Dmytro Kuleba kündigte am Donnerstag, den 17. Februar, die Schaffung eines neuen trilateralen Kooperationsformats zwischen der Ukraine, dem Vereinigten Königreich und Polen an. Dies sagte er auf einer Pressekonferenz mit der britischen Außenministerin Elizabeth Truss in Kiew.

„Ich freue mich, ankündigen zu können, dass die Ukraine, das Vereinigte Königreich und Polen ein neues trilaterales Kooperationsformat starten. Wir kündigen gerade die Schaffung dieses trilateralen ukrainisch-polnisch-britischen Bündnisses an“, sagte er…