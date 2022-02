Die Ukraine und Polen haben sich auf zusätzliche Quoten für den Straßenverkehr geeinigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine wird im Jahr 2022 bis zu 30.000 zusätzliche Genehmigungen für den Straßentransitverkehr in Polen erhalten. Eine entsprechende Vereinbarung wurde bei Konsultationen von Vertretern der Infrastrukturministerien beider Länder am 15. Februar in Lwiw getroffen, teilte das ukrainische Ministerium am Mittwoch, 16. Februar, mit.

Bis Ende August dieses Jahres werden die Parteien also jeweils weitere 20 Tausend Genehmigungen erteilen. Weitere 10.000 Genehmigungen können im November erteilt werden, allerdings unter der Bedingung, dass die Seiten den Aktionsplan zur Verbesserung der Arbeit der Straßengrenzübergangsstellen erfüllen. Dieser Aktionsplan soll bis Ende Februar genehmigt werden.

Der erzielte Kompromiss ist etwas geringer als die Forderungen der Ukraine…