Die Ukraine und die Schweiz haben eine Zusammenarbeit vereinbart

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Anwesenheit von Präsident Wolodymyr Selenskyj und dem Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis wurde am 20. Oktober in Kiew ein Memorandum über die Partnerschaft zwischen der Ukraine und der Schweiz zur Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Transformation unterzeichnet.

Dies teilte der Pressedienst des Staatsoberhauptes mit.

Das Dokument wurde von Mykhaylo Fyodorov, Minister für digitale Transformation, und Patricia Danishne, Direktorin der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), unterzeichnet.

Das Memorandum sieht eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der digitalen Transformation vor, um den Wiederaufbau der Ukraine durch Digitalisierung zu unterstützen.

Die Schweiz kann Zuschüsse in Höhe von bis zu 15 Mio. Franken bereitstellen, um