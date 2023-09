Die Ukraine hat sieben Kernkraftwerksblöcke mit voller Kapazität gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Sieben Blöcke von Kernkraftwerken, die sich auf dem von der ukrainischen Regierung kontrollierten Territorium befinden, sind mit voller Kapazität in Betrieb. Dies teilte Energoatom am Montag, den 25. September mit.

„SE NAEK Energoatom hat alle sieben Kernkraftwerksblöcke, die derzeit in Betrieb sind, auf die maximale Kapazität gebracht, die zuvor durch die Marktbedingungen begrenzt war, und damit das heimische Energiesystem um 300 MW erweitert“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesamtkapazität der nuklearen Erzeugung 6.400 MW beträgt.

Darüber hinaus führen Nuklearmitarbeiter Anfahrvorgänge an einem weiteren Kraftwerksblock durch, der ebenfalls eingeschaltet wird. Dort ist die Wiederaufladung bereits abgeschlossen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine jetzt aktiv Strom exportiert. In den vergangenen 24 Stunden beliefen sich die Exporte in die Slowakei und nach Moldawien auf insgesamt 4.390 MWh, wobei in einigen Stunden eine maximale Leistung von 389 MW erreicht wurde.