In der Ukraine sind aufgrund der Hitze mehrere Stromanlagen in Brand geraten - das Energieministerium

In mehreren ukrainischen Elektrizitätswerken sind im Laufe des Tages aufgrund der Hitzewelle Brände ausgebrochen.

Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Energieministeriums mit.

Das Ministerium teilte mit, dass in einer der westlichen Regionen eine Hochspannungsfreileitung wegen eines durch die Hitze verursachten Brandes abgeschaltet wurde. Das Feuer ist inzwischen gelöscht und die Leitung wurde wieder in Betrieb genommen.

Außerdem fiel in der Nacht des 14. Juli ein Hochspannungsumspannwerk aus. Dies führte zu einem Stromausfall in der Freileitung, die das ukrainische und das moldawische Stromnetz miteinander verbindet. Aufgrund der Hitze brach in dem Umspannwerk ein Feuer aus, das gelöscht werden konnte.

Laut der Meteorologin Natalija Didenko wird die Höchsttemperatur am Montag, den 15. Juli, 40 Grad erreichen und überschreiten.