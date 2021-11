Die Ukraine und die Slowakei vereinbaren eine Erhöhung der Gaslieferungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ministerpräsident der Ukraine und der Slowakei, Denys Schmyhal und Eduard Hegera, trafen sich am Freitag, den 12. November, um über die Möglichkeit einer Erhöhung der Gaslieferungen an die Ukraine zu sprechen. Dies sagte Schmyhal bei einem Briefing in Transkarpaten.

„Die Slowakei ist einer der wichtigsten Partner der Ukraine im Energiebereich. Heute haben wir die Möglichkeit erörtert, die Erdgaslieferungen an die Ukraine über das Gebiet der Slowakei zu erhöhen. Dies kann im Einklang mit den Vereinbarungen zwischen den Betreibern der Gasfernleitungsnetze unserer Länder geschehen“, sagte er.

Die beiden Ministerpräsidenten sprachen auch über den Verkehrssektor, insbesondere über den Eisenbahncontainerverkehr auf der Asien-Europa-Route.

„Ein vielversprechender Bereich für die Zusammenarbeit ist die Einrichtung von multimodalen Logistikterminals für den Güterumschlag an der ukrainisch-slowakischen Grenze“, fügte er hinzu.

Die Parteien erörterten auch die Entwicklung der Grenzinfrastruktur, insbesondere den Betrieb gemeinsamer Kontrollpunkte und gemeinsamer Zollkontrollen.

Schmyhal dankte auch der Slowakei für ihre Unterstützung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine.

„Die Ukraine ist für uns nicht nur ein guter Nachbar, sondern auch ein großer Freund. Wir unterstützen daher voll und ganz den Grundsatz der territorialen Integrität der Ukraine sowie ihren Kurs und ihre Ausrichtung auf die Strukturen der Europäischen Union“, sagte Heger seinerseits…