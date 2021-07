Ukraine verbringt auf Gas-Käufe - was wird der Dollar-Wechselkurs am 15. Juli sein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der offizielle Dollarkurs am Donnerstag, den 15. Juli, wird von der Nationalbank auf UAH 27,3/USD festgelegt – ein paar Kopeken niedriger als am vorherigen Handelstag.

Der Euro wird um 13 Kopeken sinken – sein Wechselkurs wird 32,24 UAH/€ betragen.

Interbankensatz

Das erste Geschäft auf dem Interbankenmarkt am Mittwoch wurde zum Kurs von 27,31 UAH/USD abgeschlossen, was größtenteils auf einen frühen Beginn der Sitzung zurückzuführen war: Die Teilnehmer werden normalerweise erst nach 10:00 Uhr aktiviert, aber heute um diese Zeit gelang es Bloomberg, Geschäfte im Wert von 6 Mio. $ abzuschließen. Dies wurde UBR.ua vom Direktor der Abteilung für Treasury-Operationen der Unex Bank Serhii Kirilyuk mitgeteilt.

„Zu Beginn der Sitzung überstieg die Nachfrage deutlich das Angebot, was zu einem Anstieg der Notierungen führte. Die Tageshöchstwerte des Wechselkurses wurden gegen 10:00 Uhr morgens verzeichnet, als die Notierungen auf 27,31-27,33 Griwna/$ stiegen“, sagte der Banker.

Als jedoch neue Verkäufer in die Auktion eintraten, stabilisierte sich der Handel im Korridor von 27,3-27,32 UAH/$.

In der zweiten Tageshälfte begann die Nachfrage nach der Währung zu sinken, was das Ungleichgewicht auf dem Markt erhöhte und die Notierungen auf 27,28-27,29 UAH/$ sinken ließ. Das letzte Geschäft mit TOD am Mittwoch wurde bei 27,3 UAH/$ abgeschlossen – genau auf dem gleichen Niveau wie gestern.

„Das Handelsvolumen bei Bloomberg fiel auf 120 Mio. $. Es gab keine klaren Anzeichen für eine Beteiligung der NBU am heutigen Handel“, fügte Kirilyuk hinzu.

Wie uns eine andere Quelle bereits mitgeteilt hat, wird die zusätzliche Nachfrage nach Devisen, die das Überangebot auffängt, nun hauptsächlich auf Kosten der Ausgaben der Staatskasse und der Gaseinkäufe in UGS gebildet.

Allerdings sprechen wir nicht von nennenswerten Volumina – generell bleibt die Liquidität der Trades schwach.

Kyrylyuk wiederum stellte fest, dass der Markt in keiner Weise auf die Entscheidung der NBU reagiert hat, das Verbot für juristische Personen vom 20. Juli aufzuheben, Währung ohne Verbindlichkeiten zu kaufen.

„Ich glaube nicht, dass Unternehmen und Unternehmer vom ersten Tag an aktiv mit dem Kauf und Verkauf von Währungen beginnen werden, aber diese Phase der Währungsliberalisierung kann den Interbankenhandel in naher Zukunft nur beeinflussen“, sagte Kiriljuk.

Zumindest wird es zu einer erhöhten Marktliquidität führen.

Im Allgemeinen verlief der Handel am Mittwoch am Interbankenmarkt sehr ruhig und reibungslos. Die Aktivität an den Gewerben bleibt gering. Die Banker erwarten bis zum Ende dieser Woche keine signifikanten Einflussfaktoren, die das Gleichgewicht brechen können.

„Ich denke, dass der Handel am Donnerstag im Korridor von 27,25-27,35 UAH/$ stattfinden wird“, prognostiziert Kyryljuk.

Umrechnungskurs in Wechselstuben

Am Kassamarkt verringerten sich die Spannen von Dollar und Euro nur unwesentlich.

Die ukrainische Regierung hat erklärt, dass sie bereit ist, die Gespräche über eine neue Verhandlungsrunde zu beginnen. Die Euro-Währung wurde für 32,05 Griwna gekauft und für 32,4 Griwna verkauft.

Schwarzmarktpreis

* USD 27.237/27.304;

* EUR 32.156/32.263;

* REIBEN 0,361/0,366.