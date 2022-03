Die Ukraine hat den Verdacht gegen die russische Sängerin Chicherina bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Strafverfolgungsbehörden haben den Verdacht des Eingriffs in die territoriale Integrität der Ukraine gegen die russische Sängerin Yuliya Chicherina bekannt gegeben. Dies teilte der Pressedienst des Innenministeriums am Freitag, 25. März, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Fan der „russischen Welt“ die Staatsflagge der Ukraine geschändet und zum Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung aufgerufen hat. Nach ukrainischem Recht droht dem Verdächtigen eine lebenslange Freiheitsstrafe.

„Es ist erwiesen, dass Chicherina am 21. März 2022 in Energodar eintraf und zusammen mit den Bewohnern die ukrainische Flagge vom Dach des Rathauses entfernte“, so das Innenministerium.

Der Sänger wird in Abwesenheit verdächtigt, eine Straftat nach den Gesetzen über die Verletzung der territorialen Integrität und Unverletzlichkeit der Ukraine (Teil 3, Artikel 110) und die Schändung von Staatssymbolen (Teil 1, Artikel 338) des Strafgesetzbuchs der Ukraine begangen zu haben.

Chicherina drohen bis zu fünfzehn Jahre oder lebenslange Haft mit oder ohne Beschlagnahme des Vermögens. Die Verdächtige wird auf eine internationale Fahndungsliste gesetzt und es werden Maßnahmen ergriffen, um ihr Vermögen zu beschlagnahmen, unabhängig davon, wo es sich befindet…