Die Ukraine verlängert den visafreien Verkehr mit der Türkei bis zum Ende des Krieges

Die Liberalisierung des Güterverkehrs mit der Türkei wird mindestens bis zum Ende des Krieges in Kraft bleiben. Dies gab der Pressedienst des Ministeriums für Gemeinschaftsentwicklung, Territorien und Infrastruktur am Donnerstag, den 29. Februar bekannt.

Der visafreie Verkehr mit der Türkei sieht einen bilateralen Güter- und Transitverkehr vor. Für den Fracht- und Transitverkehr ist keine Genehmigung erforderlich. Die Vereinbarungen beinhalten auch die genehmigungsfreie Durchfahrt für die leere Einfahrt von Lastwagen.

Außerdem konnte als Ergebnis eines Treffens mit Vertretern des türkischen Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur die Zahl der Genehmigungen für den Gütertransport in/aus Drittländern um eintausend – bis zu 3.500 – erhöht werden.

Etwa 15% aller ukrainischen Exporte in die Türkei werden per Straßentransport geliefert. Türkische Unternehmen importieren etwa 60% des gesamten Warenvolumens über den Straßenverkehr in die Ukraine.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine derzeit mit 35 Ländern, darunter auch die Europäische Union, visafreien Reiseverkehr genießt.

Die Ukraine schlägt der EU vor, die Regelung für den visafreien Verkehr ohne Änderungen um ein Jahr zu verlängern. Polen, die Slowakei und Ungarn haben sich dazu geäußert. Die baltischen Staaten, Finnland, Schweden und Frankreich unterstützen das Abkommen.