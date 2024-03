Die Ukraine hat die Verstärkung der Verteidigungsanlagen an der Front beschleunigt - britischer Geheimdienst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der britische Geheimdienst stellt fest, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte damit begonnen haben, den Bau von Verteidigungsstellungen an mehreren Abschnitten der Front zu beschleunigen, so das britische Verteidigungsministerium in einem Bericht vom 10. März.

Zu den ukrainischen Verteidigungsstellungen gehören Panzerabwehr-„Drachenzähne“ und Gräben, Infanteriegräben, Minenfelder und Festungen, so die Agentur.

Der Geheimdienst betonte, dass die Ausweitung der Verteidigungslinien die Fähigkeit der russischen Besatzungstruppen einschränken würde, vorzurücken oder taktische Vorteile im Rahmen der laufenden Offensivoperationen auszunutzen.

„Die Einrichtung größerer Verteidigungsstellungen zeigt den zermürbenden Charakter des Konflikts und bedeutet, dass jeder Versuch, eine Durchbruchsoperation durchzuführen, höchstwahrscheinlich mit schweren Verlusten einhergehen wird“, heißt es in dem Bericht.