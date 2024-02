Die Ukraine hat weitere 100 Kämpfer aus der Gefangenschaft zurückgebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat weitere 100 Verteidiger aus russischer Gefangenschaft zurückgebracht, von denen sich viele seit fast zwei Jahren in Gefangenschaft befunden hatten. Darüber sagte heute, am 8. Februar, der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj.

„Weitere 100 Ukrainer sind zu Hause, in der Ukraine. Die Nationalgarde, der Grenzschutz, die Streitkräfte der Ukraine. Die meisten von ihnen sind die Verteidiger von Mariupol. Alle gehören zu uns, alle sind zurück in ihrem Heimatland. Wir arbeiten an jedem einzelnen und wir werden nicht aufhören, bis wir alle zurückbekommen!“ – heißt es in der Nachricht von Selenskyj.

Wir erinnern daran, dass der vorläufige Austausch von Gefangenen Ende Januar stattgefunden hat. Der Ukraine ist es gelungen, 207 Personen zurückzubringen, allesamt Militärs.