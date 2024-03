Die Ukraine wird eine Rekordmenge an Strom importieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat seit Anfang des Jahres ein Rekordvolumen an Stromimporten geplant. Dies berichtete Ukrenergo am Dienstag, den 26. März

„Importe während des Tages aus Rumänien, der Slowakei, Polen, Ungarn, Moldawien mit einem Gesamtvolumen von 18 649 MW/Stunde, mit einer maximalen Kapazität in einigen Stunden bis zu 1537 MW. Export – nicht geplant“, heißt es in dem Bericht.

Gleichzeitig heißt es, dass das Energiesystem der Ukraine stabil arbeitet, das Defizit wird nicht vorhergesagt. Die Energietechniker arbeiten rund um die Uhr daran, die Folgen der Raketen- und Drohnenangriffe der Russen zu beseitigen.

Gleichzeitig wurden am Morgen 69 Siedlungen in der Region Odessa witterungsbedingt vom Stromnetz getrennt. Wegen der Feindseligkeiten und aus anderen Gründen wurden weitere 405 Siedlungen stromlos geschaltet.

„Aufgrund der Feindseligkeiten gibt es neue Stromabschaltungen in den Regionen Dnipropetrowsk und Donezk. Aufgrund technischer Schäden wurde der Strom in den Regionen Kirowohrad und Sumy abgeschaltet“, so das Unternehmen.

Zuvor war am Dienstag bekannt geworden, dass im Energiesystem der Ukraine eine schwierige Situation bestehen bleibt. In vier Regionen gibt es Einschränkungen bei der Stromversorgung.

Wir erinnern daran, dass die Russen letzte Woche starke Angriffe auf das Energiesystem der Ukraine durchgeführt haben. Das Wasserkraftwerk Dnipro wurde außer Betrieb gesetzt, ebenso wie alle Erzeugungskapazitäten von Charkiw.