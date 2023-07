Die Ukraine wird eine Rekordsendung von Getreide auf der Donau verschiffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine belädt das größte Schiff für den Export von Agrarerzeugnissen auf der Donau. Dies teilte die Donauschifffahrtsgesellschaft (UDP) am Dienstag, den 18. Juli, mit.

Es wird angegeben, dass es sich um das Seeschiff Ali M mit einer Tragfähigkeit von mehr als 45 Tausend Tonnen handelt.

„Die Ausfuhr erfolgt im Rahmen eines einheitlichen Logistikdienstes, den wir seit letztem Jahr eingeführt haben“, heißt es in der Erklärung.

In den letzten Wochen wurden 34.000 Tonnen Gerste von den Donauhäfen nach Constanta transportiert. Die Schiffe werden im Stauereikomplex von UDP in Kiliya oder an anderen Terminals beladen und zum Hafen von Constanta gebracht, wo sie ohne Verzögerungen auf große Seeschiffe umgeladen werden.

UDP verweist auf die wachsende Nachfrage nach Transporten seitens der ukrainischen Landwirte, die das Volumen der exportierten Agrarerzeugnisse erhöhen. Das Unternehmen wies auch darauf hin, wie wichtig die Aufrechterhaltung des Dienstes der großen Seeschiffe unter den Bedingungen der Beendigung der Getreidelieferungen aus den Häfen von Odessa ist.

„Selbst unter den Bedingungen der traditionellen Untiefen auf der Donau, die die Handhabung von Seeschiffen erschweren können, werden die Binnenschifffahrtskarawanen der Reederei weiterhin nach Konstanza geschickt“, versicherte UDP.