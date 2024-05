Die Ukraine wird in den nächsten zwei Jahren mit Stromengpässen zu kämpfen haben - Experte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Selbst wenn bestimmte Schäden im Stromerzeugungssektor behoben werden, werden die Ukrainer in den nächsten zwei Jahren mit Stromengpässen zu kämpfen haben.

Selbst wenn bestimmte Schäden im Stromerzeugungssektor behoben werden, werden die Ukrainer in den nächsten zwei Jahren mit Stromengpässen zu kämpfen haben.

Diese Meinung vertrat Olexander Kharchenko, Direktor des Energieforschungszentrums, während eines Briefings.

So erklärte er, dass es in der Ukraine einen klaren Mangel an Stromerzeugungskapazitäten gibt. Zugleich sind die Hochspannungsnetze in einem besseren Zustand.

„Leider können die Probleme mit der Stromerzeugung nicht schnell gelöst werden. Selbst wenn ein Teil der entstandenen Schäden repariert und in naher Zukunft wiederhergestellt wird, ist meine persönliche Prognose, dass wir in den nächsten zwei Jahren mit einem Strommangel leben werden und dies ein normaler Zustand für das ukrainische Energiesystem sein wird“, sagte er.

Lesen Sie auch: Stromausfälle in der Ukraine: Warum gibt es Stromausfälle und wie kann man dem Stromsystem helfen?