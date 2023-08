In vier Regionen der Ukraine wurde die höchste Gefahrenstufe ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 4. August wurde in der Ukraine der Notstand der Brandgefahr ausgerufen. Nach Angaben des ukrainischen hydrometeorologischen Zentrums besteht die Gefahr von Bränden in vier Regionen und wird dann auf eine Reihe anderer Regionen übergreifen.

Heute gilt der Ausnahmezustand der Brandgefahr in:

Ternopil, * Chmelnyzkyj, * Schytomyr, * Donezk Regionen.

Am 5. und 6. August kommen die Regionen Iwano-Frankiwsk und Winnyzja hinzu, und am 6. August die Regionen Sumy, Kirowohrad und Charkiw.

„Wir erinnern daran: Unter diesen Bedingungen ist der Besuch von Waldgebieten verboten! Halten Sie die Regeln des Brandschutzes ein! Provozieren Sie durch Ihr Verhalten keinen Brand in offenen Gebieten!“ – mahnte der Staatliche Notdienst.

Nach der Prognose der Meteorologen, 4. August in der Ukraine wird die Hitze zu erhöhen. In einigen Orten wird die Temperatur auf +34° ansteigen. In den meisten westlichen Regionen wird es kurze Regenfälle und Gewitter geben.