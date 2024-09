Die Ukraine wird neue konsularische Vertretungen in der Slowakei und in Rumänien eröffnen - das Außenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Ukraine wird neue konsularische Vertretungen in der Slowakei und in Rumänien eröffnen, um den Schutz der Rechte und Interessen von Ukrainern, die in diesen Ländern leben oder sich dort aufhalten, zu gewährleisten.

Dies hat der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha angekündigt, berichtet der Pressedienst des ukrainischen Außenministeriums.

Das Außenministerium wies darauf hin, dass diese Eröffnung von Konsulaten Teil einer „breiteren Strategie“ zur Vertiefung der Zusammenarbeit mit den „europäischen Nachbarn“ der Ukraine ist.

„Die slowakischen und rumänischen Partner unterstützen die Ukraine nicht nur in ihrem Kampf um Souveränität, sondern sind auch bereit, sich aktiv am Wiederaufbau unseres Landes nach dem Krieg zu beteiligen“, so das Ministerium weiter.

Am 18. September schlug der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha nach einem Treffen mit seiner rumänischen Amtskollegin Luminica Odobescu in Bukarest vor, die Möglichkeit einer rumänischen Schirmherrschaft über eine der ukrainischen Regionen im Rahmen des Wiederaufbaus und der Erholung nach dem Krieg zu prüfen.