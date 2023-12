In der Ukraine wurde ein groß angelegter Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Wegen des Starts mehrerer MiG-31K-Kampfflugzeuge in Russland wurde am Sonntag, den 31. Dezember, in allen Regionen der Ukraine Luftalarm ausgerufen. Dies meldet die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Start mehrerer MiG-31K der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Russischen Föderation von den Flugplätzen Sawasleika und Mozdok registriert wurde. In der gesamten Ukraine wurde eine Raketengefahr ausgerufen.

Karte der Luftwarnungen der Ukraine um 11:00 Uhr am 31. Dezember 2023

Wir möchten daran erinnern, dass die russische Armee am 29. Februar einen massiven Raketenangriff auf die Ukraine gestartet hat. Die Ziele des russischen Beschusses waren soziale und kritische Infrastrukturen. Die Luftabwehrkräfte zerstörten 27 Shaheds und 87 Marschflugkörper.

Die feindlichen Angriffe töteten Zivilisten in Kiew, Lwiw, Dnipro, Odessa, Charkiw und Saporischschja.