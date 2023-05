In der Ukraine wurde ein massiver Luftangriffsalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Montagabend, dem 22. Mai, wurde in den meisten Regionen der Ukraine Luftschutzalarm ausgerufen. Dies geht aus der Karte der Luftangriffsalarme in den Regionen des Landes hervor.

Der Alarm wurde praktisch überall ausgerufen, mit Ausnahme einiger westlicher Regionen.

Der Grund für die Ausrufung des Luftalarms könnte der Abschuss von Marschflugkörpern durch die Russen vom Kaspischen Meer aus sein.

