In der Ukraine ist die Zahl der COVID-Fälle sprunghaft angestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den letzten 24 Stunden wurden in der Ukraine fast 19.000 neue COVID-Fälle entdeckt. Insgesamt sind 412 Patienten gestorben. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag, 14. Oktober, mit.

So wurden am Mittwoch 18.881 neue bestätigte Fälle von COVID-19 registriert (davon 1.748 Kinder und 368 Beschäftigte im Gesundheitswesen).

Auch in den letzten 24 Stunden:

Krankenhausaufenthalte – 4.633;

Todesfälle – 412;

Genesene – 7.630.

Während der Pandemie erkrankten in der Ukraine insgesamt 2 597 275 Menschen, 59 935 starben.

Anzahl der Erkrankungen in den Regionen pro Tag:

Region Kiew – 936 Fälle;

Region Winnyzja – 285 Fälle;

Region Wolhynien – 352 Fälle;

Region Dnipropetrowsk – 1232 Fälle;

Region Donezk – 900 Fälle;

Region Schytomyr – 1107 Fälle;

Region Sakarpatien – 207 Fälle;

Region Saporischschja – 987 Fälle;

Region Iwano-Frankiwsk – 516 Fälle;

Region Kiew – 723 Fälle;

Region Kirowograd – 114 Fälle;

Region Lugansk – 709 Fälle;

Region Lwiw – 1132 Fälle;

Gebiet Mykolaiv – 217 Fälle;

Gebiet Odesa – 1191 Fälle;

Gebiet Poltawa – 739 Fälle;

Gebiet Riwne – 662 Fälle;

Gebiet Sumy – 1003 Fälle;

Gebiet Ternopil – 768 Fälle;

Oblast Charkiw – 1665 Fälle;

Oblast Cherson – 851 Fälle;

Oblast Chmelnyzkij – 786 Fälle;

Oblast Tscherkassy – 497 Fälle;

Oblast Tscherniwzi – 584 Fälle;

Oblast Tschernihiw – 718 Fälle.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am Vortag 16.309 neue bestätigte Fälle von COVID-19 in der Ukraine gemeldet wurden. Am Vortag wurden 11.996 Fälle gemeldet.

