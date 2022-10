Die Ukrainer haben fast eine Million neue Schulden angehäuft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der neuen Schulden von Ukrainern im einheitlichen Schuldnerregister ist seit Jahresbeginn um 944.277 oder 14 % gestiegen. Dies berichtete die Plattform Opendatabot am Montag, den 31. Oktober.

Es wird darauf hingewiesen, dass die größte Anzahl von Schulden – 857.578 – bereits im Januar-Februar 2022 – vor der russischen Invasion – in das Register aufgenommen wurde. Zwischen März und August wurden 441.311 neue Schulden in das Register aufgenommen. Im Zeitraum September-Oktober ging die Gesamtzahl der Schulden jedoch zurück und erreichte fast den Stand von Februar 2022.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Januar-Oktober) sank die Wachstumsrate von 22 % auf 14 %.

Auch im Jahr 2022 haben sich die Hauptgründe, warum Ukrainer am häufigsten in die EDR aufgenommen werden, geändert. Die derzeit am stärksten wachsenden Kategorien sind:

Geldbußen für Ordnungswidrigkeiten – +228.515 (+21%)

Geldbußen für Verkehrsverstöße – +255.648 (+19%). Diese Zahl der Schuldner ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Vollstreckungskameras von Mai bis Oktober ihre Arbeit bereits wieder aufgenommen hatten, die Register aber noch geschlossen waren. Daher waren fast alle Dienststellen, die Bußgelder meldeten, nicht tätig.

Schuldner für Versorgungsrechnungen – +89 666 (+18%).

Gleichzeitig stiegen die Unterhaltsschulden in diesem Zeitraum um nur 3% oder 5 452.