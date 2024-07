Die Ukrainer haben nach den Steuerinitiativen des Ministerkabinetts alle Autos in den Ausstellungsräumen aufgekauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Freitag, den 19. Juli, und in der ersten Hälfte des Samstags, den 20. Juli, haben die Käufer alle Autos in den Ausstellungsräumen gekauft.

Die Regierungsvorlage zur Erhöhung der Militärsteuer auf den Kauf von Neuwagen auf 15% hat eine noch nie dagewesene Aufregung auf dem Automarkt ausgelöst. Dies berichtete Auto-Consulting am Montag, den 22. Juli.

Nach Angaben des Generaldirektors des Allukrainischen Verbandes der Automobilimporteure und -händler (VAAID), Oleg Nazarenko, haben die Käufer am Freitag, den 19. Juli, und in der ersten Hälfte des Samstags alle Autos aus den Autohäusern herausgekauft.

„Die Autohäuser sind leer. Die Käufer versuchen, schnell die Autos zu kaufen, die verfügbar sind, um nicht zusätzlich 15% der neuen Steuer zu zahlen. Aber dieser Effekt wird nicht lange anhalten, denn dann werden die Verkäufe aufhören und statt die Füllung des Haushalts zu erhöhen, bekommt die Regierung einen Rückgang“, glaubt er.

Wir erinnern daran, dass das Ministerkabinett am 18. Juli Gesetzentwürfe gebilligt hat, die eine Erhöhung der Steuern um insgesamt 140 Milliarden Hrywnja bis zum Ende des Jahres und eine Erhöhung der Ausgaben für Verteidigung und Sicherheitskräfte – um 495,3 Milliarden Hrywnja – vorsehen.

Insbesondere wird vorgeschlagen, eine Militärsteuer in Höhe von 15% auf den Kauf neuer Personenkraftwagen durch Unternehmen, Institutionen und Organisationen sowie Privatpersonen einzuführen, mit Ausnahme der Bereitstellung von Personenkraftwagen für Menschen mit Behinderungen.