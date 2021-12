Die Ukrainer haben die wichtigsten Ereignisse des auslaufenden Jahres genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukrainer betrachten die Coronavirus-Pandemie (6,5 %), den 30. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine (6,3 %) und die Impfung gegen COVID-19 (5,9 %) als die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2021. Dies geht aus den Ergebnissen der Umfrage hervor, die der Fonds für demokratische Initiativen in Zusammenarbeit mit dem Rasumkow-Zentrum durchgeführt hat und die am 29. Dezember veröffentlicht wurde.

Die Ukrainer stuften auch den Rücktritt des Parlamentspräsidenten Dmytro Rasumkow als wichtig ein – 4,4 % der Befragten, die Untersuchung der Operation zur Festnahme von Mitgliedern der privaten Militärfirma Wagner – 3,8 %, das Gesetz zur Öffnung des Grundstücksmarktes – 3,7 %, die Gefahr einer russischen Invasion – 3 % und den Krieg – 2,8 %.

Was das Weltgeschehen betrifft, so nannten die Ukrainer die Coronavirus-Pandemie (12,1%), die Wahl eines neuen deutschen Bundeskanzlers (6,6%), die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und den Abzug der US-Truppen aus der Republik (6,5%), die Verhandlungen zwischen den Präsidenten der USA und Russlands, Joe Biden und Wladimir Putin (5,6 %), die US-Wahlen (4,8 %), die COVID-Impfung (4,5 %), die Migrationskrise an der weißrussisch-polnischen Grenze (2,5 %), die Ereignisse in Weißrussland (1,9 %), die drohende russische Invasion (1,6 %), die Gespräche zwischen Biden und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj (1,2 %) und der Krieg (1,1 %).

Im Jahr 2021 gab die Mehrheit der Ukrainer – 46 % – an, glücklich zu sein, 7 % – sehr glücklich, 27 % – eher unglücklich und 8 % – völlig unglücklich.

Gleichzeitig gab fast ein Drittel der Befragten an, dass es in diesem Jahr keine positiven Ereignisse in ihrem Leben gegeben hat.

Die Umfrage wurde vom 17. bis 22. Dezember 2021 in allen Regionen der Ukraine mit Ausnahme der annektierten Krim und der nicht von der Regierung kontrollierten Gebiete der Regionen Donezk und Luhansk durchgeführt. Insgesamt wurden 2018 Befragte im Alter von 18 Jahren und älter befragt. Der theoretische Stichprobenfehler beträgt 2,3 %.